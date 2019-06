Lo IUFFP sarà alta scuola pedagogica

LUGANO / BERNA - L'Istituto universitario federale per la formazione professionale (IUFFP) avrà una nuova base legale. In questo modo potrà essere trasformato in una alta scuola pedagogica. Il Consiglio federale ha incaricato oggi il Dipartimento della formazione (DEFR) di redigere il relativo messaggio.

Lo IUFFP è il centro di competenza svizzero, con sede anche a Lugano, che si occupa dell'istruzione dei responsabili della formazione professionale, oltre ad altre attività come quelle nel campo della ricerca.

In una nota, il governo precisa che durante la consultazione sulla trasformazione dell'"istituto universitario" a "scuola universitaria" in diversi hanno sottolineato come il cambiamento non deve portare a un distacco dal mondo del lavoro. Per questo motivo, precisa l'esecutivo, «la vicinanza al mercato del lavoro e l'orientamento alla pratica andranno mantenuti».

Nel redigere il messaggio, il DEFR dovrà anche tenere conto della richiesta avanzata da molti partecipanti alla consultazione di considerare adeguatamente le esigenze delle regioni linguistiche e dei Cantoni.

Si tratta qui di ridurre al minimo i doppioni tra le offerte della futura scuola universitaria federale e quelle delle alte scuole pedagogiche cantonali. Nella legge andrà pertanto scelta una formulazione che sostenga il coordinamento delle offerte e la strategia di cooperazione già avviata.