Se una buona azione passa dal cibo

CADENAZZO - Un pacco di pasta, un barattolo di frutta sciroppata o un sacco di riso: basta poco per fare una buona azione. Per esempio il prossimo sabato 25 maggio, in occasione della prima Giornata della buona azione, un’iniziativa Coop a cui partecipa anche Tavolino Magico. Dalle 10 alle 16 l’associazione apre infatti le porte della propria piattaforma logistica di Cadenazzo (via Industrie 2) per permettere di donare prodotti alimentari destinati ai bisognosi.

In questo modo Tavolino Magico richiama l’attenzione sullo spreco alimentare e sulla povertà in Svizzera. L’impegno dell’associazione è ideale per una buona azione, in particolare per una donazione di alimenti (l’importante è che non siano scaduti e che non si tratti di prodotti freschi).

In Svizzera molte persone faticano ad arrivare alla fine del mese. E il loro budget familiare non basta nemmeno per la spesa settimanale. Tavolino Magico le aiuta da ormai vent’anni: l’associazione raccoglie alimenti di qualità dalla grande distribuzione e dai produttori, e li distribuisce agli indigenti. Recandosi al centro di distribuzione con la carta acquisti, queste persone possono integrare la loro spesa una volta la settimana pagando un franco simbolico.