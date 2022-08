«Il disarmo nucleare deve essere la priorità assoluta»

NEW YORK - «Durante la crisi dei missili di Cuba, il mondo ha temuto di sprofondare in un abisso. Ora, le minacce nucleari lanciate dalla Russia, ci ricordano che la spada di Damocle del disastro nucleare pende ancora sulle nostre teste». Con queste parole il presidente della Confederazione Ignazio Cassis ha lanciato il suo intervento durante la conferenza, tenutasi a New York, sulla revisione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP). L'incontro ha visto la partecipazione di 191 Stati firmatari. Cassis si è detto preoccupato per una possibile escalation di violenza che porterebbe a una catastrofe umanitaria. I recenti sviluppi in Ucraina hanno dimostrato infatti che, in una situazione di conflitto, è necessario proteggere le strutture nucleari. L'impegno della Svizzera mira a garantire la sicurezza nucleare per la comunità globale e a dare nuovo impulso al disarmo nucleare.