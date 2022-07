La Russia non si è distanziata dalla Svizzera, dopo la conferenza di Lugano

Mosca ha annunciato di aver incluso la Confederazione nel campo dei "paesi ostili", ha ricordato Cassis. Non ha però messo in discussione il mandato di protezione che la Svizzera esercita per la Russia in Georgia. Inoltre il Cremlino non ha rifiutato sostanzialmente i piani per un mandato svizzero per l'Ucraina in Russia, ha detto Cassis in un'altra intervista alla NZZ am Sonntag.