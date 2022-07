«Orgoglioso dell'estensione del partenariato» con il Sudafrica

Nell'ambito del mandato del Consiglio federale per migliorare l'accesso delle imprese svizzere ai grandi progetti infrastrutturali, il Sudafrica è stato identificato come un Paese prioritario. È anche un Paese importante per la cooperazione allo sviluppo economico della Segreteria di Stato all'economia (Seco), che mira a creare condizioni quadro favorevoli per attrarre imprese e investimenti.