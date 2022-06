Iniziativa"No all'allevamento intensivo in Svizzera": «Inutile e costosa»

In una nota odierna, il Governo sottolinea che la legislazione svizzera è una delle più severe al mondo in materia di protezione degli animali. La loro dignità e il loro benessere sono tutelati, secondo l'Esecutivo, il quale ricorda che la Confederazione promuove metodi di coltivazione particolarmente in sintonia con la natura e rispettosi dell'ambiente, come stabilito dalla Costituzione. Un numero crescente di capi di bestiame può per esempio uscire regolarmente all'aria aperta.