Divieto di sperimentare sugli animali? Il popolo svizzero non è convinto

BERNA - Incassati i risultati delle votazioni di novembre, è già dietro l'angolo il prossimo appuntamento alle urne: il 13 febbraio 2022 il popolo elvetico dovrà esprimersi su quattro oggetti: l'iniziativa a favore del divieto degli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani, l'iniziativa "Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco", la modifica della legge federale sulle tasse di bollo (LTB) e la legge federale su un pacchetto di misure a favore dei media.

A sei settimane dal voto, si prospettano un “sì” e tre “no”, come si evince dai risultati del sondaggio di 20 minuti e Tamedia a cui hanno preso parte oltre 13'000 cittadini da tutta la Svizzera.

Il sostegno all'iniziativa per vietare gli esperimenti sugli animali e sugli esseri umani è relativamente basso (34%). D'altra parte gli svizzeri sembrano voler accogliere il divieto della pubblicità del tabacco (il 67% dell'elettorato è a favore dell'iniziativa). La LTB è attualmente sostenuta da una minoranza dei cittadini (30%), seppur in molti siano indecisi, mentre sul pacchetto a favore dei media l'esito è ancora piuttosto incerto (il 42% è a favore e il 51% contro).

Due iniziative, risultati speculari

Come anticipato, l'iniziativa per vietare la sperimentazione animale e umana gode attualmente di poco sostegno. Ad oggi, il 61% degli elettori respingerebbe la proposta, mentre il 34% la approverebbe (con il 5% di indecisi). A livello di partiti, solo i Verdi mostrano una maggioranza compatta a favore dell'iniziativa. Per quanto concerne gli argomenti più utilizzati, i sostenitori ritengono che gli umani infliggano troppa sofferenza e dolore agli animali, in nome della ricerca. D'altra parte, gli oppositori ribattono che la Svizzera ha uno dei regolamenti più severi al mondo per quanto concerne gli esperimenti e la ricerca su animali ed esseri umani. Inoltre, quasi un terzo degli interpellati è dell'opinione che non ci siano ancora alternative adeguate agli esperimenti sugli animali per la ricerca su determinate malattie gravi.

Per quanto concerne l'iniziativa "Sì alla protezione dei fanciulli e degli adolescenti dalla pubblicità per il tabacco", il 67% degli interpellati intende votare a favore della proposta, mentre il 31% si è detto contrario. A livello di partiti, i favorevoli sono in maggioranza quasi ovunque: le eccezioni sono i simpatizzanti dell'UDC e del PLR, che si trovano più spesso in bilico tra il no ed il sì. Per i favorevoli, la maggior parte dei fumatori inizia quando è adolescente, e la prevenzione è quindi fondamentale per questa fascia d'età. D'altra parte, gli oppositori ritengono che i giovani non inizino a fumare a causa della pubblicità, ma per curiosità, pressione degli amici e ambiente personale.

Tasse di bollo e sostegno ai media verso il no

Il terzo disegno di legge in votazione è la LTB, che intende abolire la tassa di emissione sul capitale azionario. Attualmente, il 30% dei cittadini svizzeri è a favore, il 15% non si è ancora deciso, mentre il 55% è contrario. Coloro che sono a favore dell'abolizione sostengono che la misura incentiverebbe gli investimenti, creando posti di lavoro e generando entrate aggiuntive per il Governo federale a lungo termine, ma anche che l'80-90% delle aziende che ne beneficerebbero sono Piccole medie imprese (PMI). Gli oppositori della proposta sostengono invece che andrebbero persi 250 milioni di franchi svizzeri di entrate fiscali annue, e che dell'abolizione della tassa di bollo beneficerebbero principalmente le grandi aziende, lasciando cittadini e PMI a mani vuote.

Per l'ultimo oggetto in votazione, la legge sui finanziamenti ai media, regna ancora l'incertezza. Seppur per il momento il 51% si dica contrario, il 42% è comunque favorevole, e il 7% è indeciso. I simpatizzanti dei Verdi (64%) e del PS (69%) sono più nettamente a favore delle sovvenzioni ai media, e, dato curioso, la legge gode di una stretta maggioranza solo nella Svizzera francese e tra le persone con un'età più avanzata. La maggioranza dei sostenitori afferma che il contributo dei media privati svizzeri sia indispensabile, che essi sostengono la democrazia diretta e il federalismo, e che molte piccole realtà sparirebbero. La maggioranza degli oppositori rifiuta invece un finanziamento statale perché i media finanziati perderebbero credibilità e non potrebbero quindi più svolgere la loro funzione di «quarto potere» dello Stato. Una parte dei contrari obietta poi che anche le grandi case editrici dovrebbero essere sostenute.