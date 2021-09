Piero Marchesi: «Mafiosi presenti nel nostro Paese». Cosa fa la Confederazione?

Infiltrazioni mafiose in Svizzera. Un tema che continua ad essere sotto i riflettori. Se n'è occupato oggi Piero Marchesi, Consigliere nazionale nonché Presidente UDC Ticino, che ha presentato un'interrogazione alle Camere federali. Prendendo spunto dalle famose dichiarazioni fatte tempo fa da Alessandra Cerretti, pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia di Milano («la 'ndrangheta sta cercando dove investire i grossi capitali di cui dispone. E lo fa in tutto il mondo, anche in Svizzera, con sistemi all'avanguardia. La Svizzera è vicina, possono uscire e far passare armi, droga e latitanti. E ricicla denaro»), Marchesi rende attento che le organizzazioni mafiose sono presenti massicciamente anche nel nostro Paese. «Non da ieri - scrive - ma da molto tempo; operano riciclando denaro attraverso investimenti immobiliari e sono ormai attive in molti altri settori economici, come ad esempio la ristorazione e i commerci».

Da qui le domande rivolte alle Camere federali, ad esempio su quali azioni sono state intraprese dalla Fedpol per combattere le infiltrazioni mafiose in Svizzera e se sono state impiegate maggiori risorse da quando - ormai dieci anni fa - è stato rilevato il fenomeno. Marchesi ricorda inoltre che il Consiglio federale - rispondendo a una interrogazione presentata nel 2019 da Marco Chiesa -aveva riferito che a causa della notevole carenza di risorse l'Autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione (AV-MPC) non aveva la possibilità di analizzare le questioni sollevate nell'ambito di un'ispezione o di un accertamento. «Quali azioni sono state intraprese per ovviare a questa notevole carenza?» chiede Marchesi. E conclude: «Il controllo delle attività mafiose passa anche dalla verifica delle attività economiche e fiscali delle varie imprese. Che tipo di organizzazione ha implementato la Confederazione con i vari Cantoni?»