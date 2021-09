Ecco un'iniziativa che chiama i ricchi a pagare per il cambiamento climatico

BERNA - «Ci siamo messi in gioco per vincere. Non ce l'abbiamo fatta, siamo delusi». Così la presidente della Gioventù socialista, Ronja Jansen, ha commentato il risultato scaturito ieri dalle urne: il 64,9% dei cittadini ha infatti respinto l'iniziativa “Sgravare i salari, tassare equamente il capitale” (meglio nota come Iniziativa 99%).

Ma il partito giovanile non demorde e si prepara a lanciare una nuova iniziativa volta a tassare i ricchi, stavolta per “rimediare” al cambiamento climatico. La Gioventù socialista ci sta lavorando già da quando lo scorso giugno i cittadini hanno bocciato la legge sul CO2. La proposta si chiamerà “Make the rich pay for climate change” e prevede che nessuno debba avere più di cento milioni di franchi sul proprio conto. In sostanza, i ricchi saranno chiamati a pagare per il cambiamento climatico attraverso le tasse, finanziando per esempio riduzioni sul trasporto pubblico, l'energia fotovoltaica o fonti energetiche alternative.

Al momento, come spiega Jansen a 20 Minuten, si stanno discutendo i dettagli per una possibile attuazione. Fatto sta che l'obiettivo è di sottoporre il testo dell'iniziativa alla cancelleria federale nel corso dei prossimi mesi e di dare il via alla raccolta di firme durante la prossima primavera.