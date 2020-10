Negoziati con Bruxelles, Balzaretti sollevato dall'incarico

BERNA - Anticipato da diversi media, ora l'arrocco in seno ai vertici della diplomazia elvetica è certezza: il capo negoziatore con l'Ue, Roberto Balzaretti, verrà sostituito da Livia Leu, attualmente ambasciatrice a Parigi. Quest'ultima è promossa a segretaria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e negozierà con Bruxelles. Il ticinese Balzaretti, finora a beneficio del titolo di segretario di Stato, andrà a Parigi quale ambasciatore.

È quanto deciso oggi dal Consiglio federale, si legge in una nota governativa, in cui si precisa che nel corso della riunione è stato anche approvato un adeguamento strutturale all'interno del DFAE: a partire da gennaio, la Direzione degli affari europei (DAE), finora in mano a Balzaretti, e la Direzione politica saranno fuse in un'unica Segreteria di Stato e Livia Leu ne assumerà la direzione col nuovo titolo.

Krystyna Marty, che all'inizio del 2020 ha assunto la funzione di segretaria di Stato ad interim, dall'inizio del 2021 sarà la nuova ambasciatrice di Svizzera a Mosca.

Accordo istituzionale: ripresa colloqui - Il Consiglio federale ha annunciato la ripresa dei colloqui sull'Accordo istituzionale dopo la votazione sull'iniziativa popolare UDC detta "per la limitazione", respinta alle urne. Nelle prossime settimane l'esecutivo definirà la posizione della Svizzera e avvierà i colloqui con l'Ue per risolvere le questioni ancora in sospeso (aiuti di Stato, misure di accompagnamento/protezione dei salari, cittadinanza europea, n.d.r).

Livia Leu, precisa il comunicato, è stata nominata mediante un concorso pubblico. La nuova segretaria di Stato vanta una grande esperienza in tutti gli ambiti tematici prioritari della Strategia di politica estera 2020-2023, ossia pace e sicurezza, prosperità, sostenibilità e digitalizzazione.

Dopo aver concluso gli studi a Zurigo e a Losanna, conseguendo la licenza in diritto e il brevetto di avvocato nel Cantone di Zurigo, nel 1989 Livia Leu è entrata al DFAE. Ha ricoperto diverse funzioni sia alla Centrale a Berna che all'estero - capomissione in Iran - e da due anni è ambasciatrice di Svizzera in Francia e nel Principato di Monaco.

Balzaretti a Parigi - Oltre alla funzione di ambasciatore a Parigi, il ticinese Roberto Balzaretti prenderà il posto di Livia Leu quale presidente della Commissione di ammissione alla carriera diplomatica. Il Consiglio federale gli ha espresso il proprio ringraziamento per la competenza con cui ha svolto il lavoro di capo negoziatore con Bruxelles.

Nel 2018 Roberto Balzaretti «ha negoziato la bozza dell'Accordo istituzionale, ora disponibile, che ha permesso di condurre su una base concreta la discussione a livello di politica interna».

Politica estera più coerente - La nuova struttura della Segreteria di Stato riunirà sotto lo stesso tetto tutte le istituzioni e tutti i Paesi europei. La maggiore vicinanza alle altre divisioni geografiche e il collegamento diretto con le divisioni tematiche renderanno più coerente la politica estera della Svizzera.

La Segreteria di Stato raggrupperà le sei divisioni geografiche, cioè - oltre alla Divisione Europa - anche le divisioni Eurasia, Americhe, Asia, Africa, e Medio Oriente e Africa del Nord (MOAN).

Comprenderà inoltre cinque divisioni tematiche: "Pace e diritti umani", "Sicurezza internazionale", "Digitalizzazione", "Affari settoriali" e "ONU", conformemente agli ambiti tematici fissati dal Consiglio federale nella Strategia di politica estera 2020-2023.

Il Governo ha inserito la digitalizzazione tra gli ambiti tematici della politica estera svizzera. Creando una nuova divisione "Digitalizzazione", il DFAE tiene conto della crescente importanza di questo tema per la politica estera. L'attenzione si concentrerà, tra le altre cose, sul posizionamento della Ginevra internazionale come polo della governance digitale e come centro per la politica digitale e tecnologica globale. Il DFAE intende anche promuovere la politica estera digitale.