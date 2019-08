Caso Maudet, Dal Busco ammette di aver ricevuto 10'000 franchi

GINEVRA - Nuovo capitolo politico-giudiziario nella vicenda Maudet, che ormai da tempo scuote il canton Ginevra: il consigliere di Stato PPD Serge Dal Busco ha ammesso di aver ricevuto denaro dal locale gruppo alberghiero Manotel. Ma sostiene di averlo poi restituito.

La società Manotel ha finanziato il collega di governo PLR Pierre Maudet - ormai da tempo nella bufera per un viaggio super-lusso negli Emirati Arabi Uniti, nel 2015, e per aver celato la verità sul caso - nel corso della sua campagna elettorale e durante il suo mandato, fatti che secondo il ministero pubblico potrebbero configurare il reato di accettazione di vantaggi.

Ora la vicenda coinvolge anche Dal Busco. «Tenuto conto delle varie voci e delle recenti fughe di notizie confermo di aver ricevuto 10'000 franchi da Manotel SA fra i due turni della campagna elettorale 2018», afferma il 60enne in una presa di posizione scritta inviata stasera ai media. «Non ho toccato questa somma e ho deciso spontaneamente di restituirla per intero a metà settembre 2018. Non ho ricevuto altri fondi esterni durante la campagna. Come già detto, la mia intera campagna è stata finanziata con soldi miei».

«Non farò ulteriori commenti e darò seguito in tutta serenità alla convocazione del Ministero pubblico», conclude l'ex ingegnere che siede nell'esecutivo cantonale dal 2013. Come emerso nel fine settimana, Del Busco dovrà comparire davanti ai procuratori il 27 settembre. Sarà interrogato quale persona informata sui fatti ai sensi dell'articolo 178 del Codice di procedura penale.