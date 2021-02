Borsa svizzera, il volume delle contrattazioni è aumentato a gennaio

ZURIGO - In gennaio la Borsa svizzera, SIX Swiss Exchange, ha registrato un aumento del 7,6% del volume delle contrattazioni rispetto a dicembre a 128,4 miliardi di franchi. In crescita anche il numero delle transazioni, progredite dell'11,6% a 7'219'992, ha comunicato questa sera la società SIX.

Rispetto al gennaio 2020, il volume è aumentato dello 0,2% e il numero delle transazioni del 17,4%.