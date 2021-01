I piloti Edelweiss accettano le misure di risparmio

KLOTEN - L'associazione dei piloti di Edelweiss, filiale indipendente di Swiss, ha accettato le misure di risparmio proposte dalla compagnia aerea per far fronte alla crisi legata al coronavirus. Si tratta d'interventi temporanei, come ad esempio il lavoro ridotto.

Con quest'ultima misura, passaggi a impieghi a tempo parziale e un calo delle somme versate per la cassa pensione, Edelweiss può risparmiare fino al 20% sul monte stipendi per il personale della cabina di pilotaggio, si legge in un comunicato odierno dell'associazione dei piloti Aeropers.

In un primo momento si utilizzerà il più a lungo possibile il lavoro ridotto. Quando questo non sarà più fattibile, e se il mercato dell'aviazione non avrà ancora ripreso quota, i piloti passeranno a un lavoro a tempo parziale con un salario ridotto. L'accordo ha valore fino al 31 dicembre 2023.