Da ABB quattro settimane di congedo ai neopapà

ZURIGO - I dipendenti delle sedi svizzere di ABB potranno godere di un congedo paternità di quattro settimane. È quanto ha comunicato oggi il gruppo elettrotecnico con sede a Zurigo, secondo cui la decisione si iscrive in una strategia globale avviata in settembre.

Durante queste quattro settimane, che vanno ad aggiungersi alla sedici previste in caso di maternità, i neopapà conserveranno per intero il loro salario. «Sono convinto che miglioreremo la nostra attrattività agli occhi delle giovani generazioni», ha affermato, citato in una nota, il responsabile per la Svizzera di ABB Robert Itschner.

La strategia inaugurata da qualche mese è denominata "Diversità e inclusione 2030" (D&I). Tra le altre cose, l'obiettivo è di raddoppiare entro dieci anni la presenza di donne tra i dirigenti.

L'introduzione di un congedo paternità è parte integrante di una serie di misure che verranno adottate nel corso dei prossimi mesi nella Confederazione. «Studi scientifici mostrano che più tempo per i padri dei neonati è essenziale per l'uguaglianza fra genitori», scrive l'azienda.