Attenti ai semi di sesamo di Morga AG

BERNA - Nell’ambito di controlli interni, Morga AG ha rilevato un contenuto eccessivo di ossido di etilene nel prodotto "sesamo non sbucciato bio gemma".

Non potendo escludere un pericolo per la salute, lʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) raccomanda di non consumare il prodotto.

Morga AG ha immediatamente ritirato il prodotto dagli scaffali e ha avviato un richiamo.

Prodotto in questione: Sesamo non sbucciato bio gemma, 250 g (imballato)

Lotti: 1637491 / 1638371 / 1638758

Codice a barre: 7610491068637

Numero di articolo: 6863

Provenienza: India

Termine minimo di conservazione: 04.01.2021 / 31.05.2021 / 23.08.2021

Punti vendita:

AG: Amedis-UE AG; Mönchmattweg 5, 5035 Unterentfelden

AG: Chäshütte Prima; 5442 Fislisbach

BE: Bäckerei Konditorei Birrer GmbH; Marktgasse 8, 4950 Huttwil

BE: Country Life AG; Am Urfer 250 A, 3807 Iseltwald

BE: Dorfladen Mitenand; Baggwil, 3267 Seedorf

BE: Dorfladen Wengen GmbH; Dorfstrasse, 3823 Wengen

BE: Galexis AG; Industriestrasse 2, 4704 Niederbipp

BE: Honegger AG; Bläuackerstrasse 1, 3098 Köniz

BE: Stiftung Humanus-Haus; Beitenwil 61, 3113 Rubigen

FL: Denos Handelsanstalt Lindamarkt; Poststrasse 17, 9494 Schaan

FL: Drogerie Reformhaus Meier; Städtle 4, 9490 Vaduz

FR: Holzofenbäckerei; Dorfstrasse 77, 1793 Jeuss

FR: SM Partner Kerzers; Murtenstrasse 13, 3210 Kerzers

GR: S. Conrad SA; Parc Rom, 7537 Müstair

GR: SM Partner; Maienfeld, Städtliplatz 83, 7304 Maienfeld

LU: Prima Natura; Eisengasse 12, 6004 Luzern

LU: René's Quartierladen; Moosmattstr. 17, 6005 Luzern

LU: SM Partner Emmen; Seetalstrasse 98, 6032 Emmen

NE: ABC-Valfood sàrl ; Rue Miéville 11, 2105 Travers

SG: Gourmellino Müller; Alpenstrasse 3, 8640 Rapperswil

SG: Morga AG; Kapplerstrasse 58, 9642 Ebnat-Kappel

SG: Reformhaus Hugentobler; Grünaustrasse 17, 9470 Buchs

SG: Sennhütte Thal AG; Dorfstrasse 4, 9425 Thal

SO: Milchhüsli Dornach; Unterdorfstrasse 9, 4143 Dornach

TG: Dorfmarkt VITAplus; Nollenstrasse 1, 9514 Wuppenau

TG: Voigt AG; Achstrasse 4, 8590 Romanshorn

TI: Fondazione Sirio; 6500 Bellinzona

VD: Denner Satellite ; Rue Centrale 8, 1450 Ste Croix

VD: Epicerie Tournesol Sàrl ; Grand Rue 31, 1180 Rolle

VD: Migros Partenaire ; Centre Comercial, 1070 Puidoux-Gare

VS: Prim Frais Valais ; Route Principale, 3961 St-Luc

VS: Prim Frais Valais SA ; Place Centrale 14, 1936 Verbier

ZH: Dubach Handels AG; Schützengass 3, 8805 Richterswil

ZH: SM Partner Tann; Abernstrasse 9, 8632 Tann