Assicurazione su mobilia domestica e responsabilità civile privata, attenzione alle offerte combinate»

ZURIGO - Stipulare in modo separato le due assicurazioni responsabilità civile privata e mobilia domestica risulta spesso meno caro che approfittare di offerte combinate: lo afferma un'analisi del servizio di confronti internet Comparis.

Le compagnie propongono modelli che combinano entrambe le polizze, a volte anche a prezzi vantaggiosi, spiega Comparis in un comunicato odierno. «Ma non bisogna farsi ingannare dalle offerte: chi opta per un pacchetto assicurativo paga, a parità di prestazioni, quasi il 60% in più di chi stipula le due assicurazioni separatamente», afferma l'esperto di finanze Frédéric Papp, citato nel comunicato.

A titolo d'esempio, il premio più basso per chi vive da solo e con una somma assicurata per la mobilia domestica di 80'000 franchi viene proposto da Smile Direct e ammonta a 168 franchi. L'offerta più vantaggiosa per l'assicurazione responsabilità civile privata, con un importo della copertura di cinque milioni di franchi, è invece quella di La Mobiliare (116 franchi). Insieme si arriva quindi a 284 franchi. A titolo di confronto: il premio di Zurich, che comprende entrambe le soluzioni, ammonta a 432 franchi (+147 franchi, +52%). Secondo Comparis è interessante rilevare come perfino l'offerta combinata più conveniente di Smile Direct (288 franchi) sia leggermente più cara.