V-Zug debutta alla Borsa svizzera

ZURIGO - Separata dal gruppo Metall Zug, V-Zug fa oggi il suo debutto alla Borsa svizzera. Il produttore di elettrodomestici, che afferma essere il leader del mercato svizzero, dice di aver sofferto limitatamente a causa delle misure anti coronavirus.

V-Zug, che ha in organico circa 2'000 dipendenti in tutto il mondo, rimane per quasi il 30% di proprietà di Metall Zug, si legge in un comunicato. Nel processo di scissione delle due società, i detentori di azioni serie A di Metall Zug hanno avuto diritto a un titolo della V-Zug Holding, mentre per i valori di serie B il rapporto è di uno a dieci.

Concernente la pandemia di Covid-19, V-Zug comunica di essere stato relativamente risparmiato dalla crisi, anche se conseguenze ci sono state a livello di produttività. Gli effetti a medio e lungo termine non possono poi essere stimati per il momento.