Covid-19, via libera per il nuovo test di Roche

ZURIGO - Roche ha ricevuto il via libera dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense per la commercializzazione di un test per rilevare le risposte infiammatorie gravi in pazienti a cui è già stato diagnosticato il Covid-19.

La misurazione dei livelli del biomarcatore interleuchina-6 (IL-6) può aiutare a identificare i pazienti a rischio di dover ricorrere all'intubazione, ha precisato la multinazionale in un comunicato. Il test Elecsys IL-6 è già disponibile sui mercati che riconoscono il marchio CE di conformità europea.