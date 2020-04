Due associazioni chiedono misure urgenti per le persone più povere

Giornalista in formazione

elaborata da Robert Krcmar Giornalista in formazione

ZURIGO - La sospensione temporanea delle bollette per le persone che non possono pagare l'elettricità, e l'invito agli operatori telefonici a rendere gratuiti gli abbonamenti del cellulare e di internet per assicurare a tutti la possibilità di comunicare.

Sono due delle rivendicazioni richieste da un'iniziativa lanciata oggi in una nota congiunta dal "think tank" liberale Avenir Suisse e da ATD Quarto Mondo, organizzazione non governativa che lotta contro la grande povertà. Il progetto è sostenuto anche da 28 altre associazioni, molte delle quali a carattere religioso.

Secondo i due gruppi, la situazione attuale mette in evidenza le disuguaglianze esistenti, ed è quindi necessario aiutare le persone povere ad affrontare la crisi legata al coronavirus. L'obiettivo è quello di assicurare i bisogni esistenziali di tutti.

Le due associazioni chiedono anche di garantire un aiuto finanziario d'emergenza - non burocratico e facilmente accessibile - e di offrire alloggi e servizi alle persone senza una dimora permanente, nonché istituire punti di contatto per madri single e fornire un ulteriore sostegno ai centri di accoglienza per le donne vittime di violenza.

In aggiunta, in caso di contagio da coronavirus è necessario «garantire la copertura completa da parte delle cassa malattia delle spese mediche e delle cure (compresa la franchigia) per le persone e le famiglie a basso reddito», spiegano Avenir Suisse e ATD Quarto Mondo.

Per prevenire l'aggravarsi delle disuguaglianze sociali si invitano anche le autorità a sospendere - su scala nazionale - l'obbligo di cercare lavoro per le persone che beneficiano dell'aiuto sociale e a offrire un sostegno supplementare agli studenti delle famiglie più povere.

Oltre a queste misure concrete nell'immediato, le organizzazioni chiedono una riflessione a lungo termine per garantire un'azione solidale nei confronti delle persone che si trovano a convivere con la povertà.