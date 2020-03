Shopping online: nel 2019 abbiamo speso dieci miliardi

Shopping Caricamento in corso ... Fai shopping online? Sì, sempre Sì, spesso A volte No, preferisco andare in negozio Cosa acquisti online? Abbigliamento e calzature Elettronica ed elettrodomestici Generi alimentari Altro [{"keyQ":"q_32xfe03"},{"keyQ":"q_nnxyi"}] Vota Risultati Fai shopping online? Sì, sempre 0% (0 voti) 0% Sì, spesso 45% (5 voti) 45% A volte 36% (4 voti) 36% No, preferisco andare in negozio 18% (2 voti) 18% Cosa acquisti online? Abbigliamento e calzature 27% (4 voti) 27% Elettronica ed elettrodomestici 33% (5 voti) 33% Generi alimentari 13% (2 voti) 13% Altro 27% (4 voti) 27% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1424693,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"970889","title":"Shopping","questions":{"q_32xfe03":{"a":{"a_nbkiti":"Sì, sempre","a_ctsr8d":"Sì, spesso","a_t32t6":"A volte","a_xkmwe":"No, preferisco andare in negozio"},"q":"Fai shopping online?","t":"0"},"q_nnxyi":{"a":{"a_nbkiti":"Abbigliamento e calzature","a_20mb3b":"Elettronica ed elettrodomestici","a_euo7u":"Generi alimentari","a_q5vimv":"Altro"},"q":"Cosa acquisti online?","t":"1"}}}

ZURIGO - Nel 2019 gli svizzeri hanno effettuato acquisti online per un totale di 10,3 miliardi di franchi, con un incremento dell'8,4% rispetto all'anno precedente.

Elettronica nonché abbigliamento e calzature sono i gruppi di prodotti più venduti, precisa un comunicato odierno dell'Associazione svizzera di vendita per corrispondenza (VSV). Al contrario, sul web si vendono ancora pochi generi alimentari, che costituiscono solo il 2,8% del volume totale degli acquisti.

Secondo la VSV l'attività dei negozi svizzeri in rete è cresciuta in misura maggiore rispetto a quella degli offerenti stranieri. Il volume delle piccole spedizioni dall'Asia è addirittura diminuito per la prima volta da molti anni.

Il sondaggio è stato realizzato dalla VSV in collaborazione con l'istituto di ricerca GfK e la Posta Svizzera. Per “vendite sul mercato interno” si intendono gli articoli venduti in franchi svizzeri, compresa la possibilità di restituzione in Svizzera e, di solito, un dominio .ch.