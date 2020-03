Pacchi e lettere, la Posta conferma la sua puntualità

BERNA - Anche l'anno scorso la Posta ha rispettato e superato le disposizioni della legislazione postale per la puntualità della consegna di lettere e pacchi, che deve raggiungere rispettivamente almeno il 97% e il 95% degli invii. Lo si apprende da un comunicato odierno della società.

Nel 2019, il gigante giallo ha consegnato un totale di 1,807 miliardi di lettere indirizzate. Ai clienti sono pervenute puntualmente il 98% di quelle inviate tramite posta A e il 99,3% di quelle via posta B. Per quanto riguarda i pacchi, con una quantità record di oltre 148 milioni - un +7,3% che corrisponde a circa 10 milioni in più rispetto all'anno precedente -, è giunto puntualmente a destinazione il 95,3% di quelli Priority e il 95,9% di quelli Economy, a fronte di un requisito del 95%.

In ottica futura, per «poter continuare a recapitare in modo puntuale i volumi di pacchi sempre crescenti», la Posta ha stanziato oltre 190 milioni di franchi che saranno destinati a nuovi impianti di spartizione e nuovi centri pacchi.