Decathlon richiama gli attacchi snowboard "WEDZE"

BERNA - Decathlon richiama gli attacchi da snowboard "SNB 100 nero", "All road 500 verde-grigio e nero" e "SNB 100 Click nero" della marca "WEDZE" poiché potrebbero rompersi, causando una caduta o un incidente. I consumatori interessati sono invitati a restituire al punto vendita il prodotto.

Se ancora disponibile, riceveranno un modello equivalente e in caso contrario verrà rimborsato il prezzo di acquisto, indicano in una nota odierna congiunta l'ufficio prevenzione infortuni (upi) e l'ufficio federale del consumo (UFDC) in collaborazione con Decathlon.

Il richiamo riguarda i tre modelli di attacchi da snowboard venduti tra il primo settembre 2019 e il 6 gennaio 2020: "SNB 100 nero" (numero di riferimento 8546665; codice di prodotto 2687417 / 2687416), "All Road 500 verde-grigio e nero" (no. 8549533; codice 2765654 / 2765655) e "SNB 100 Click" nero (no. 8547187; codice 2696297).