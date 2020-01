Stadler Rail: contratto da 67 milioni di franchi in Germania

BUSSNANG (TG) - Il costruttore ferroviario turgoviese Stadler Rail si è aggiudicato un bando presentato da Heag Mobilo, società dei trasporti pubblici di Darmstadt, città tedesca poco a sud di Francoforte. Il contratto prevede la consegna di 14 tram e ammonta a 62 milioni di euro (67 milioni di franchi).

L'azienda di Bussnang (TG) ha in questo modo trovato il primo cliente per il suo nuovo modello di tram a pianale ribassato, si legge oggi in un comunicato. L'entrata in funzione dei mezzi è prevista per la metà del 2022.