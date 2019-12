Swisscom vincitrice del test di ricezione mobile Connect

ZURIGO - Swisscom dispose della migliore rete di telefonia mobile della Svizzera: è quanto risulta dall'ultimo test realizzato quest'anno dalla rivista specializzata tedesca Connect. Sunrise si è classificata seconda e Salt terza.

Swisscom e Sunrise, che hanno ottenuto rispettivamente 974 e 967 punti su 1000, hanno ricevuto la menzione "eccellente". Salt con 923 punti è stata giudicata "molto buona". L'anno scorso Swisscom si era piazzata davanti a Sunrise solo per un punto dopo che entrambi avevano ottenuto lo stesso numero di punti nel 2017.

Secondo Connect, Swisscom e Sunrise presentano risultati "notevolmente elevati" nelle grandi come nelle piccole città e sulle vie di comunicazione a livello di tempi per stabilire un collegamento e di qualità vocale. Nei test di chiamate camminando Sunrise ha avuto un tasso di successo del 100% nelle grandi e piccole città mentre Swisscom ha fatto lo stesso nelle grandi città e ha mancato di poco la soglia del 100% in quelle piccole.

Anche nell'ambito dei test in auto Sunrise e Swisscom erano praticamente allo stesso livello nelle grandi città. Con le loro buone performance i tre operatori telefonici svizzeri hanno ottenuto ottimi risultati nel confronto internazionale, indica Connect, precisando che il terzo posto in Svizzera sarebbe il primo in Germania.