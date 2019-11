«Prima del Black Friday preparatevi una “lista della spesa”»

Caccia agli sconti Caricamento in corso ... Approfitterai del Black Friday? Sì No Non so [{"keyQ":"q_i4mk9i"}] Vota Risultati Approfitterai del Black Friday? Sì 37% (136 voti) 37% No 41% (152 voti) 41% Non so 22% (80 voti) 22% Partecipa Questi sondaggi non hanno, ovviamente, un valore statistico. Si tratta di rilevazioni aperte a tutti, non basate su un campione elaborato scientificamente. Hanno quindi l'unico scopo di permettere ai lettori di esprimere la propria opinione sui temi di attualità. {"id_object_types":10,"id_contents":1405352,"result_type":"all","poll_type":"1","uid":"915224","title":"Caccia agli sconti","questions":{"q_i4mk9i":{"a":{"a_6j9r2":"Sì","a_9w152m":"No","a_ukdegj":"Non so"},"q":"Approfitterai del Black Friday?","t":"0"}}}

ZURIGO - Fino a pochi anni fa in Svizzera era un’iniziativa sconosciuta. Ma ora per molti consumatori è ormai diventato un appuntamento fisso con lo shopping. Stiamo parlando del Black Friday, che quest’anno andrà in scena domani anche nella stragrande maggioranza dei negozi elvetici (pure online). E già da alcuni giorni siamo bombardati di pubblicità che promettono sconti imperdibili su qualsiasi genere di prodotto. Come uscirne vivi… e senza fregature? Lo spiega l’esperto di vendita al dettaglio Julian Zrotz del portale Blackfridaydeals.ch.

Quali sono i principali trucchi dei commercianti per il Black Friday?

«Un trucco molto popolare è il conto alla rovescia che indica la scadenza di un’offerta o una sempre più bassa disponibilità di un articolo. Non bisogna lasciarsi impressionare: in molti casi l’effettiva disponibilità è più alta. Poi ci sono i buoni sconto utilizzabili solo con una spesa minima, con cui si cercano di generare acquisti supplementari. Prima del Black Friday si dovrebbe prepare una lista degli acquisti per evitare di tornare a casa con prodotti di cui non si ha bisogno».

Ci sono commercianti che hanno già rinunciato al Black Friday?

«Non mi risulta. Ci sono però pochi negozi che sin dall’introduzione dell’iniziativa non vi hanno mai preso parte».

In Svizzera vale la pena mettersi in coda all’alba per essere tra i primi clienti?

«Negli scorsi anni diversi prodotti erano esauriti in pochi minuti. Ma riguarda soprattutto le disponibilità nei negozi online. Con l’aumento del servizio “Click & Collect” (la prenotazione online per articoli in negozio), venerdì mattina molti prodotti potrebbero già essere riservati e quindi non disponibili. Un consiglio: aggiudicatevi le migliori offerte, cercandole a mezzanotte».

Per i prodotti hi-tech conviene fare acquisti al Black Friday o al Cyber Monday?

«Meglio al Black Friday. In Svizzera il Cyber Monday ha molta meno importanza. E in genere al Black Friday si trovano offerte migliori. Ma naturalmente non mancano le eccezioni».

La maggior parte dei prodotti scontati sono dell’anno precedente. Gli affari veri sono rari. È vero?

«Ritengo che non sia così. Ci sono commercianti che offrono uno sconto del 40% su tutto l’assortimento. Nel settore dell’elettronica si riescono a trovare a prezzi vantaggiosi anche prodotti attuali, come i nuovi iPhone. Per i rivenditori è molto importante proporre offerte attrattive, altrimenti i consumatori non fanno acquisti. Naturalmente al Black Friday vengono scontati anche prodotti dell’anno precedente. Non si tratta di merce “avariata”. Ritengo che anche quest’anno ci sia una buona miscela di prodotti nuovi e vecchi».

Si trovano anche prodotti Apple scontati?

«Vengono offerti da diversi commercianti. Abbiamo per esempio esaminato l’andamento dei prezzi degli iPhone: negli ultimi tre anni, nella settimana del Black Friday erano disponibili sia modelli nuovi che vecchi a prezzi ottimi. Due anni fa c’era l’iPhone X praticamente al 50%. Si dovrebbero trovare a prezzo scontato anche AirPods e diversi MacBooks. In particolare per i MacBook, nella scelta del modello bisogna essere flessibili per riuscire a ottenerlo al miglior prezzo».

I prodotti offerti al Black Friday sono qualitativamente peggiori?

«Può essere che determinati prodotti siano effettivamente di bassa qualità. Ma nella maggior parte dei casi non è così, come per esempio per prodotti popolari come i nuovi iPhone o la PlayStation 4».