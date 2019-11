Thule richiama alcuni tendalini da camper

BERNA - C'è il rischio di infortunarsi o comunque di provocarsi delle lesioni. Per questo, in accordo con l’UPI, ufficio prevenzione infortuni, la società Thule N.V. ha deciso di richiamare i tendalini da camper dotati di un motore da 230V prodotto tra il 1° giugno 2016 e il 30 luglio 2019.

Si tratta dei modelli «Thule Omnistor TO 8000» e «Thule Omnistor TO 9200» e di altri tendalini equipaggiati successivamente con lo stesso motore. Se il motore da 230V non fosse ancora stato installato, il richiamo riguarda solo il motore. I tendalini saranno riequipaggiati gratuitamente.

Il problema - Nei motori da 230V in questione gli elementi di collegamento tra il motore tubolare e il rullo del tessuto possono essere difettati. Può dunque capitare che il tendalino si apra inavvertitamente e senza controllo. Una volta aperto, non è più possibile riavvolgerlo, nemmeno con la manovella.

Per capire come identificare i tendalini interessati dal richiamo leggere la nota informativa (in allegato) di Thule N.V. Il richiamo non riguarda nessuno dei tendalini «Thule Omnistor» azionati a manovella né quelli con motore da 12V.

Si suggerisce alla clientela di mettere in sicurezza al più presto il proprio tendalino con un apposito set per evitarne l’apertura accidentale. Potete ottenere il set presso il vostro rivenditore o rivolgendovi al servizio clienti di Thule (contatti v. sotto).

I clienti sono pregati di fissare un appuntamento con il loro rivenditore di fiducia per far verificare e sostituire il motore. I tendalini saranno dunque riequipaggiati a posteriori presso il rivenditore.

È possibile guidare il veicolo fino al punto previsto per far effettuare il servizio, ma il tendalino deve essere sempre chiuso e in sicurezza.

Telefono: 00 800 62620000

E-mail: thule_recall230V@thule.com