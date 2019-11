Adecco, utili in calo

ZURIGO - Il gigante del lavoro interinale Adecco ha registrato nel terzo trimestre un utile netto di 179 milioni di euro, cifra assai inferiore ai 270 milioni incassati nello stesso periodo dell'anno precedente. Tuttavia, questo risultato supera le aspettative degli analisti che avevano previsto un calo a 176 milioni.

Il margine operativo lordo (EBITDA) rettificato del terzo trimestre è stato pari a 288 milioni di euro, pari a una contrazione del 4% su un anno; tale somma è inferiore alle aspettative degli analisti consultati da AWP, che si attendevano 290 milioni di euro.

Ciò è dovuto a ricavi in contrazione e all'aumento degli investimenti nel settore informatico legati al programma di trasformazione "Grow together", sottolinea l'azienda in una nota.

Il fatturato è sceso del 2% rispetto all'anno precedente a 5,9 miliardi di euro, riflettendo il perdurare delle difficili condizioni di mercato in Europa e negli Stati Uniti, precisa la nota. La crescita organica è calata del 4%, più di quanto previsto dagli analisti (-3,8%).

Nonostante ciò, le vendite di settembre e ottobre rimangono "in linea" con quelle del terzo trimestre, secondo Adecco. Per il prossimo anno, l'azienda ha ribadito i suoi obiettivi di 250 milioni di euro di risparmi grazie al programma di ottimizzazione "Grow Together".