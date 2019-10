Alpiq ha chiesto il delisting dalla Borsa svizzera

ZURIGO - Il gruppo energetico Alpiq ha chiesto il ritiro dei suoi titoli in mano al pubblico alla Borsa svizzera SIX. Una portavoce ha confermato all'agenzia AWP che una richiesta formale in tal senso è stata inoltrata in questi giorni.

Alpiq vuole ritirare i titoli dalla Borsa anche se i tre azionisti di riferimento non hanno raggiunto la quota attesa del 90% nel quadro di un'offerta. Lo ha deciso il consiglio d'amministrazione.

I tre azionisti principali CSA Energie-Infrastruktur Schweiz, Konsortium Schweizer Minderheiten (KSM) e EOS Holding detengono l'89,94% del capitale e dei diritti di voto.