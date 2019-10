Huber+Suhner rileva BKtel per 50 milioni di franchi

ZURIGO - Huber+Suhner, il produttore di cavi e componenti elettronici appenzellese, ha annunciato oggi l'acquisizione per circa 50 milioni di franchi della società tedesca BKtel. Quest'ultima azienda è specializzata nelle componenti per la realizzazione di fibre ottiche.

BKtel ha in organico 150 collaboratori distribuiti su tre siti di produzione in Germania. L'impresa possiede anche partecipazioni maggioritarie in società attive in Francia e in Giappone.

BKtel registra un fatturato annuale di 45 milioni di franchi, precisa la nota odierna di Huber+Suhner, e gode di una solida reputazione in Germania tra gli operatori via cavo.

Huber+Suhner ha archiviato l'esercizio 2018 con un utile netto di 61,4 milioni di franchi, in crescita del 45% su base annua.