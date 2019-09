La "banca smartphone" sbarca in Svizzera

ZURIGO - Una nuova cosiddetta "banca smartphone" sbarca in Svizzera: si tratta di N26, società berlinese che da ieri propone anche alla clientela elvetica conti in euro che permettono di effettuare pagamenti nell'Eurozona e prelievi nei bancomat dei paesi della moneta unica.

«La Svizzera era una degli ultimi paesi europei in cui non era ancora presente N26», afferma Georg Hauer, responsabile dell'impresa per la Germania, la Confederazione e l'Austria, citato in un comunicato. L'azienda ritiene che la sua attività potrà essere favorita dalle commissioni relativamente elevate per i pagamenti in euro richieste dalle banche elvetiche, nonché dall'uso attivo dei conti in euro da parte della popolazione.

N26 punta in particolare alle persone che viaggiano molto, ai frontalieri, agli expat e ai indipendenti che hanno una parte dei loro introiti in euro. Sono attualmente disponibili due tipi di conto, uno per privati e uno indipendenti: entrambi senza un numero IBAN, ma in compenso gratis. A medio termine sono previsti anche conti in franchi: prima di arrivarci passeranno però da uno a tre anni, ha indicato Hauer.

N26 è stata fondata nel 2013. Alla fine di giugno aveva 3,5 milioni di clienti in 24 paesi.