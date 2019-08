La CNN nomina Berna paradiso senza turisti

ATLANTA / BERNA - Per chi cerca mete turistiche più tranquille per sfuggire alle orde di visitatori che quotidianamente invadono Venezia, Dubrovnik o Barcellona, la rubrica di viaggi della CNN - CNN Travel - ha stilato una lista di “20 meravigliose città europee quasi senza turisti”. E tra di loro - insieme ad Anversa, Sarajevo e Aberdeen - c’è anche Berna.

La Città federale, è vero, non è certo Venezia quanto a numero di presenze, ma è davvero così vuota? Non proprio. Nel 2018 ha infatti accolto circa mezzo milione di ospiti: un aumento del 9,2% rispetto all’anno precedente e un chiaro record per la città. Anche la scorsa primavera ha registrato dati in leggero aumento rispetto all’anno precedente e l’agenzia del turismo Bern Welcome prevede che tale tendenza si confermi nel corso del 2019.

Sven Gubler, direttore ad interim dell’ente, si felicita sia del trend positivo che della considerazione della CNN. Il responsabile osserva tuttavia con apprensione anche una nuova tendenza: l’aumento dei turisti che visitano Berna in giornata senza pernottarvi. «Non è affatto nel nostro interesse che i visitatori arrivino solo per un selfie davanti alla Zytglogge senza rimanere in città e mangiare, fare acquisti o pernottare», afferma. Questo tipo di turismo, sottolinea, non porta alcun valore aggiunto e determina un problema di accettazione da parte della popolazione.