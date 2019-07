Un calo a tutti i livelli nei sei mesi di Julius Bär

ZURIGO - Semestre difficile per Julius Bär: la banca elvetica nei primi sei mesi del 2019 ha segnato un calo a tutti i livelli. L'utile netto rettificato si è attestato a 391 milioni di franchi, in diminuzione del 19% rispetto all'anno precedente.

L'utile IFRS è inferiore del 23% a 343 milioni di franchi, indica in una nota odierna Julius Bär, pubblicando i suoi risultati semestrali. Gli attivi in gestione, rispetto a fine dicembre, sono aumentati nei primi sei mesi di circa l'8% a 412 miliardi di franchi, ma in diminuzione rispetto ai 427 registrati a fine aprile.

L'afflusso netto di nuovi capitali per il periodo in rassegna si è attestato a 6,2 miliardi, in aumento del 3,2% ma meno dell'obiettivo fissato dall'istituto bancario, il quale si attendeva una crescita tra il 4 e il 6%.