Utile nullo per Metall Zug

ZUGO - Redditività ai minimi nel primo semestre per Metall Zug: il gruppo con sede a Zugo attivo in vari settori, fra cui gli elettrodomestici V-ZUG, prevede un utile operativo Ebit pari a zero, contro i 36,4 milioni dello stesso periodo del 2018.

In un comunicato diramato a borse chiuse la società spiega la flessione con costi supplementari destinati all'informatica e alla bonifica del terreno del sito di Zugo.

Nell'ambito della preparazione dei progetti di costruzione del sito principale V-ZUG di Zugo, sono state effettuate perizie riguardanti l'inquinamento che hanno individuato diverse aree da bonificare, riferisce Metall Zug in una nota. Per questo motivo è stato necessario accantonare riserve per circa 14 milioni di franchi.