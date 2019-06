Zur Rose e Migros rafforzano la loro collaborazione

ZURIGO - Zur Rose e Migros, attraverso il suo fornitore di cure mediche Medbase, intensificheranno la loro collaborazione. Prevedono di fondare una coimpresa allo scopo di sviluppare l'idea di negozi Zur Rose in filiali di Migros (shop-in-shop), ma anche il commercio online di prodotti di cura e sanità da banco. Lo hanno comunicato oggi le due imprese senza fornire alcun dettaglio di carattere finanziario.

Migros e il distributore di medicinali online e gestore di farmacie «svilupperanno l'idea con il marchio Zur Rose nell'ambito di un'impresa comune». Sottolineano il successo della fase pilota di lancio delle tre farmacie shop-in-shop ("negozio in un negozio") attuali delle filiali Migros di Berna, Basilea e Zurigo.

Il concetto sarà esteso nel paese. «I nuovi siti sono essenzialmente previsti in zone in cui i medici non forniscono farmaci e in particolare nella Svizzera romanda», secondo il comunicato.

Inoltre i due partner intendono unire le loro risorse nell'ambito del commercio online. L'impresa comune permetterà loro di gestire insieme un negozio online di prodotti di cura e sanitari da banco con il marchio Zur Rose.

D'altra parte, «in collaborazione con gli assicuratori malattia, Zur Rosa e Medbase mirano anche a sviluppare modelli innovativi in materia di approvvigionamento integrato che permette agli assicurati di acquistare i loro medicinali in modo flessibile in farmacia, in uno studio medico e per corrispondenza», secondo la nota.

Walter Oberhänsli, direttore generale del gruppo Zur Rose citato nella nota, spiega che il rafforzamento di questa collaborazione «ha un enorme potenziale per migliorare la qualità dell'approvvigionamento dei pazienti, riducendo allo stesso tempo i costi sanitari». I dettagli dell'organizzazione e la messa in opera di questa cooperazione saranno comunicati nei prossimi mesi.