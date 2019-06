L'indice acquisti PMI conferma il rallentamento dell'industria svizzera

ZURIGO - Si conferma in rallentamento l'industria svizzera: l'indice dei responsabili degli acquisti (Purchasing Manager's Index, PMI) si è attestato in maggio a 48,6 punti, praticamente stabile rispetto ad aprile (48,5), ma per il secondo mese consecutivo sotto il livello di crescita fissato a 50 punti.

In confronto allo stesso mese del 2018 la flessione è di 14,1 punti, rende noto in un comunicato Credit Suisse (CS), i cui economisti interpretano i dati raccolti mensilmente in un sondaggio dall'associazione di categoria Procure.ch. Il dato è inferiore alle previsioni degli analisti interrogati dall'agenzia Awp, che scommettevano su valori compresi fra 49,0 e 51,0.

La componente produzione è ormai da tre mesi in decrescita, sebbene in maggio vi sia stata una lieve progressione (a 48,8 punti). Un'evoluzione analoga viene manifestata dalle commesse (46,6 punti). Non sono praticamente cambiati i tempi di consegna (48,6 punti), che fanno pensare a un sotto-sfruttamento marginale delle capacità esistenti.

Il parametro occupazione è sceso per la prima volta dal settembre 2016 sotto la soglia di crescita, fermandosi a 48,6 punti. Questo mostra che il ramo non si aspetta un rapido miglioramento della situazione: non è però prevedibile nemmeno un taglio su vasta scala degli organici, sottolineano gli esperti di CS. Complessivamente - aggiungono - può essere affermato che l'industria elvetica non si sottrae alle spinte negative provenienti dall'Europa, ma il rallentamento rimane comunque al momento ancora limitato.

La grande banca ha reso noto anche l'indice PMI relativo al settore terziario, che da parte sua si trova praticamente al livello della sua media pluriennale: in maggio è sceso a 58,2 punti (-3,6 rispetto ad aprile e -4,5 nel confronto annuo).