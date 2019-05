Settore edile: fatturato in calo, ma prospettive favorevoli

BERNA - Il fatturato del settore delle costruzioni è calato nel primo trimestre dell'anno dell'1,3%. Malgrado ciò le prospettive restano favorevoli, indica Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) in una nota odierna.

Analizzando i dati, la situazione del settore appare eterogenea. Mentre l'attività edilizia è aumentata arrivando a 2,2 miliardi di franchi (+4,7% rispetto al primo trimestre 2018), il fatturato del genio civile è sceso a 1,9 miliardi di franchi (-7,7%).

Le prospettive per il 2019 sono comunque positive, precisa il comunicato. L'aumento degli ordini, l'elevata riserva di lavoro e l'aumento dell'occupazione indicano che il fatturato del 2019 nel suo complesso dovrebbe continuare ad attestarsi all'elevato livello registrato negli scorsi 2 anni, scrive la SSIC.

Lo dimostrano le ultime statistiche trimestrali curate dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) come pure l'indice costruzioni elaborato da Credit Suisse in collaborazione con la SSIC, che per la prima volta sono pubblicati contemporaneamente, precisa la nota. Mentre i primi si concentrano sui tre mesi conclusi, il secondo analizza il trimestre attuale e il futuro prossimo.

Ebbene, l'indice è aumentato del 4,1% nel secondo trimestre rispetto al primo, a 148 punti. Si tratta di un livello inedito, che lascia pensare che il fatturato possa di nuovo superare i 20 miliardi di franchi a fine anno.

Più in dettaglio, se nel primo trimestre il fatturato è diminuito sia nel settore privato del genio civile (-14%) che in quello pubblico (-5%), nel medio termine le prospettive sono positive: gli ordini in entrata sono aumentati di quasi il 30% e le riserve di lavoro sono aumentate di oltre il 10%. Per quanto riguarda il secondo trimestre, le imprese di genio civile stanno pianificando lavori di costruzione per un valore pari a 2,4 miliardi di franchi (+4,5%).