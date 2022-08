Con la moto giù per un pendio roccioso, rischiano la vita

SVIZZERA 6 ore

«Valutiamo l'acquisto del vaccino»

L'Ufsp sta esaminando la possibilità, ma per ora Swissmedic non ha ancora ricevuto alcuna domanda d'omologazione.

Per il momento la malattia ha provocato due decessi in Europa, ma non rappresenta una minaccia pandemica. In Svizzera i casi confermati sono 304.