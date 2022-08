Atterraggio d'emergenza in un campo di mais per un aliante

BERNA - Un aliante si è staccato dal suo aereo da traino stamani dopo il decollo da Thun (BE). Mentre l'aeroplano è riuscito ad atterrare da dove era partito, l'aliante ha effettuato un atterraggio di emergenza in un campo di mais poco a nordovest, a Uetendorf (BE). Il pilota è rimasto gravemente ferito.