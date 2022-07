Frontale tra auto e moto, tre feriti

Poco prima delle 15 un motociclista di 21 anni stava circolando lungo la St. Gallerstrasse in direzione di Speicherschwendi. Nell'affrontare una curva a sinistra, il giovane ha invaso la corsia opposta, causando uno scontro frontale con l'autovettura in arrivo. Il motociclista ha riportato ferite la cui gravità è ancora da determinare ed è stato elitrasportato in ospedale.