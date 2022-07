Non ce l'ha fatta il motociclista caduto sul Passo della Novena

La dinamica - L'incidente, lo ricordiamo, ci era stato raccontato ieri da un testimone oculare. Oggi la polizia cantonale vallesana ha precisato che il motociclista ha perso il controllo della propria due ruote mentre si trovava in testa a un gruppo di diversi centauri diretti in Ticino. I suoi compagni di viaggio hanno assistito impotenti allo schianto contro il guardrail della motocicletta e al volo del 33enne che, sbalzato dalla sella, è caduto nel vuoto per una ventina di metri. I soccorritori, subito allertati dagli altri centauri, hanno stabilizzato l'uomo per poi trasportarlo d'urgenza in elicottero all'Ospedale cantonale di Lucerna. Una corsa che però è risultata vana: l'uomo, come detto, è infatti deceduto nella serata di ieri all'ospedale.