Violenza domestica contro le bambine in aumento

La prima volta che Aline è stata presa a calci aveva tre mesi. È stato il padre a raccontarglielo. Oggi, la donna ha 40 anni e racconta: «Mio fratello e io siamo stati torturati, picchiati, emotivamente trascurati e mentalmente schiacciati. Mio padre lo sapeva e non ha fatto niente». E quando i genitori si sono separati, i figli sono rimasti con la madre. «Mi ha costretto a mangiare finché non ho vomitato. E poi ho dovuto mangiare il vomito». Aline spiega che spesso la madre imitava le violenze che vedeva alla televisione. Oggi adulta, afferma di non essere «resiliente». Vorrebbe lavorare, ma non è riuscita a completare una laurea in infermieristica e nemmeno in gastronomia.