Ritrovati senza vita due scialpinisti dispersi

elaborata da Simona Roberti-Maggiore Giornalista in formazione

VALS - Tragico incidente per due sciescursionisti. Un 34enne e una 22enne sono deceduti dopo essere rimasti travolti da una valanga mentre si trovavano sul Tomülpass, nella regione della Safiental (GR).

I due erano partiti venerdì mattina alle 5 da Turrahus in direzione del Piz Tomül (2'946 s.l.m.), indica in una nota odierna la Polizia cantonale grigionese. Verso mezzogiorno, entrambi sono stati visti da altri scialpinisti sulla cima. Tuttavia, fino al giorno seguente i due non hanno più dato loro notizie e i parenti hanno allertato la Rega e la Polizia grigionese intorno alle 16 di ieri.

Durante le ricerche, i due dispersi sono stati localizzati nella zona "Riedboda", ma sono stati recuperati in serata ormai privi di vita da un cono di deposito di una valanga a un'altitudine di 2'050 metri. La polizia, in collaborazione con la procura, ha aperto un'indagine per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.