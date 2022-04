Schianto all'incrocio, morto un e-biker

AARAU - Un ciclista di 79 anni è morto questo pomeriggio dopo essersi scontrato frontalmente con un'automobile a un incrocio tra una strada e una via sterrata poco fuori il comune di Oberlunkhofen (AG).

Dalle prime informazioni divulgate dalla polizia cantonale argoviese, il 29enne alla guida dell'auto ha pensato che l'anziano ciclista si sarebbe bloccato all'incrocio, visto che proveniva da una strada senza precedenza. Il 79enne, però, non ha fermato la sua e-bike e si è schiantato frontalmente contro l'automobile, nonostante il tentativo di frenata d'emergenza del conducente.

A causa del violento scontro il 79enne è stato sbalzato in aria, ricadendo pesantemente a terra e riportando ferite gravissime. Tanto gravi che all'arrivo sul posto i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne la morte. Il 29enne, illeso, ha però subito un forte shock.

La procura di Muri-Bremgarten ha aperto un'indagine per fare luce sull'incidente.

