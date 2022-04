Bus contro un muretto, conducente ferito

SCHINZNACH - Un autobus della Posta si è schiantato contro il muro di un giardino questa mattina a Schinznach-Dorf (AG). Nell'incidente sono rimaste ferite tre persone, tra cui il conducente.

Il bus stava circolando in direzione Unterdorf Oberdorfstraße attorno alle 9.50 di sabato quando, svoltando a sinistra, per motivi che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire è andato a collidere con il muro di cinta di un'abitazione. L'autista è stato condotto in ospedale per accertamenti, mentre due dei cinque passeggeri che si trovavano a bordo del mezzo al momento dell'impatto hanno riportato ferite leggere.

Il danno materiale all'autobus si aggira attorno ai 50mila franchi. Al concudente è stata sequestrata sul posto la patente di guida.

foto Polizei Ag