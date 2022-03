Aveva rubato 46'000 litri di benzina: giovane in manette

ZUGO - Ladro di benzina in manette. Tra dicembre 2021 e febbraio 2022 in 135 occasioni aveva rubato 46'000 litri di benzina e sei litri di AdBlue (additivo per auto diesel), per un valore complessivo di circa 88'000 franchi.

Si tratta di un 23enne - come comunicato oggi dalla polizia zughese - che effettuava il prelievo di grandi quantità di carburante utilizzando la carta cliente di una stazione di servizio. Il recapito delle relative fatture non è stato possibile, in quanto il giovane aveva fornito dei dati falsi.

Lo scorso 25 febbraio nei confronti del 23enne è dunque scattata una denuncia. E dopo soltanto poche ore, i dipendenti della stazione di servizio si sono accorti che il giovane stava prelevando altro carburante. È in questa occasione che le autorità lo hanno potuto fermare.

Non solo il furto - Da un controllo del suo mezzo, è inoltre emerso che due pneumatici erano lisci e che il conducente non disponeva di un autorizzazione per il trasporto di merci pericolose quale il carburante. Il carico non era tra l'altro fissato correttamente.