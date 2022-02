La polizia trova una persona morta e una in fin di vita

SPREITENBACH - La polizia ha rinvenuto questa mattina i corpi di una persona morta e di un'altra gravemente ferita in un appartamento a Spreitenbach, in Canton Argovia.

Poco dopo le 9.00 - riferisce il Blick - le forze dell'ordine hanno ricevuto un «messaggio poco chiaro». Di conseguenza, si sono recate sul posto da cui proveniva la telefonata per un controllo e hanno trovato le due persone. Si tratta di due adulti, ma le informazioni fornite per ora si limitano a questo.

Al momento non è infatti noto cosa sia successo esattamente, né se una persona sia stata arrestata in relazione ai fatti. Le circostanze e il contesto non sono ancora chiari e sono oggetto di un'indagine della polizia, giunta sul posto con numerosi mezzi assieme ai soccorritori.



Tuttavia, non vi è alcun pericolo per la popolazione, ha assicurato un portavoce della polizia cantonale argoviese.

BRK News