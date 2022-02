La polizia ferma una manifestazione non autorizzata

SAN GALLO - La polizia cittadina di San Gallo ha bloccato oggi pomeriggio una manifestazione non autorizzata. Una ventina di persone sono state allontanate dalla stazione e denunciate.

Due dimostrazioni erano inizialmente previste in città, una contro il pacchetto di misure in favore dei media e in seguito una contro il razzismo. La prima è stata annullata dagli organizzatori con scarso preavviso alla vigilia; di conseguenza la polizia ha ritirato il permesso rilasciato in precedenza.

Diverse persone si sono comunque recate a San Gallo, ha fatto sapere la polizia municipale all'agenzia Keystone-ATS. Un gruppo, composto principalmente di suonatori di campanacci, si è messo in marcia verso il centro, il che ha provocato scene rumorose e aggressive. Un notevole contingente di uomini e mezzi con griglie di protezione è dunque stato mandato sul posto per tenere sotto controllo la situazione.

Dal canto suo, la manifestazione - autorizzata - contro il razzismo si è svolta come previsto, senza alcun problema o incidente. I presenti hanno raggiunto quasi le 200 unità.