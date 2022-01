Oltre 9'000 certificati Covid illegali, dieci giovani in manette

SAN GALLO - Una vera e propria fabbrica di Covid Pass. Tutti, rigorosamente, illegali. È quanto scoperto dalla Polizia cantonale sangallese. Secondo i primi accertamenti, i sospettati avrebbero prodotto illecitamente oltre 9'000 certificati Covid. Le persone ritenute coinvolte, tutti giovani tra i 20 e i 30 anni, sono state arrestate, e tre si trovano tuttora in carcere preventivo. L'accusa è di falsificazione di documenti.

Gli accusati sono quattro svizzeri, tre serbi, un iracheno, un serbo e un croato, tutti nati tra il 1992 e il 2002. Alcuni di loro sono dipendenti di vari centri di test che avrebbero utilizzato in modo improprio i loro account aziendali per creare certificati Covid. In termini concreti, questi dipendenti avrebbero concesso ad altri sospetti l'accesso ai loro account, dietro pagamento, che a loro volta li avrebbero utilizzati per generare abusivamente certificati.

Le forze dell'ordine sono ora a conoscenza di oltre 9'000 Pass prodotti illegalmente dal gruppo. Questi includono circa 8'000 certificati di vaccinazione, mentre il resto sono certificati di guarigione e di test individuali. Gli utenti finali hanno pagato tra i 300 e gli 800 franchi per i certificati.

Il Canton San Gallo, si legge nell'odierno comunicato, aveva già notificato all'Ufficio federale di informatica e indicato come problematico il fatto che i dipendenti dei centri test abbiano la possibilità di rilasciare certificati di vaccinazione anche senza somministrarne alcuna.