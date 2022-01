Finisce contro un muro, grave un 33enne

GöSCHENEN - Erano le 03:45 di questa mattina quando un automobilista ha perso il controllo della sua vettura e si è schiantato contro un muro. L'uomo, un 33enne, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato dalla Rega all'ospedale cantonale dell'Uri.

Per motivi ancora da stabilire, questa mattina un cittadino italiano residente nel canton Uri è finito, a bordo della sua macchina, contro un muro. Stava guidando da Andermatt in direzione di Göschenen. Il 33enne, in seguito all’impatto, ha riportato gravi ferite e la Rega è intervenuta per portarlo al più presto in ospedale. Non è rimasto illeso neanche il veicolo dell'uomo, per cui sono stati registrati danni per un valore di 8'000 franchi.

La polizia cantonale dell'Uri ha riferito in una nota che sul posto sono intervenuti il Servizio danni del San Gottardo, una società di rimorchio privata, il servizio di manutenzione stradale, la procura e gli agenti della cantonale.