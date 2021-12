Pacchetti nel mirino dei ladri

OPFIKON - Con l'arrivo del Natale, sono in aumento pacchi e pacchetti che vengono depositati nelle nostre bucalettere. Lo sanno bene anche i ladri, che non se ne stanno con le mani in mano. Questa mattina la polizia cantonale di Zurigo è infatti stata allertata per dei ladri di pacchetti in azione a Opfikon, nel quartiere Glattpark.

I malviventi sono stati visti mentre aprivano le bucalettere e portavano via dei pacchi, come si legge in una nota odierna della polizia. Gli agenti giunti sul posto hanno infatti trovato più pacchetti aperti e poi abbandonati in diversi punti del quartiere.

Gli autori dei furti non sono al momento stati individuati. Eventuali testimoni sono invitati a contattare la polizia.